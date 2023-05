Mercato Roma, anche la Lazio si inserisce per Marcos Leonardo

Otto reti e tre assist in ventuno apparizioni per Marcos Leonardo, che può essere considerato senza timore come uno dei più promettenti attaccanti brasiliani della sua generazione. Nato nel 2003, è attualmente in forza al Santos, club che di campioni nella propria storia ne ha sfornati diversi. Gli strabilianti numeri del calciatore verdeoro hanno fatto drizzare le antenne a molteplici club di Serie A, tra cui Napoli e Roma, con la società giallorossa che al momento si è rivelata la più attiva nel monitorare il talento ventenne. Come riporta Calciomercato.com però, nelle ultime ore si sarebbe fatta viva anche la Lazio, che avrebbe individuato in Leonardo il perfetto rincalzo a Ciro Immobile. La Roma, dal suo canto, può contare su un canale preferenziale con la compagine sudamericana, che vanta in società la presenza di Paulo Roberto Falcao nel ruolo di coordinatore dell'area sportiva. Si prospetta in ogni caso una battaglia senza esclusioni di colpi per il nazionale under-20 brasiliano, legato da un contratto con il Santos fino al 30 giugno 2026 e. soprattutto, da una clausola rescissoria monstre di 100 milioni di euro. Cifra, neanche a dirlo, inavvicinabile, motivo per il quale la compagine dello stato di San Paolo potrebbe accontentarsi di una cifra vicina ai 20 milioni di euro.