Mercato Roma, anche la Juventus piomba su Scamacca: tutto dipende da Vlahovic

La Roma potrebbe avere un'avversaria in più nella trattativa che porterebbe ad un ritorno nella capitale di Gianluca Scamacca. Come riportato da SkySport, infatti, la Juventus starebbe pensando al centravanti del West Ham come sostituto di Vlahovic qualora il serbo dovesse decidere di lasciare Torino. Il club bianconero, ha già avviato alcuni contatti per chiedere informazioni sul giocatore italiano. La Roma è su Scamacca ormai da settimane ma l'operazione stenta a decollare per via della diversità di vedute con la società inglese sulla formula del trasferimento. I giallorossi vorrebbero un prestito, mentre il West Ham richiede un obbligo di riscatto. In questo contesto, la Juventus, in caso di partenza di Vlahovic, potrebbe accontentare più facilmente le richieste del club di Premier League e inserirsi con forza nella trattativa. Intanto, anche il Milan resta vigile sulla situazione.