Mercato Roma, anche la Juve pensa a Beto: sarà decisiva la volontà dei Friedkin

Quello del centravanti ex Udinese è il nome del momento: la Roma vuole portarlo in Italia come vice Dovbyk - dati anche i rapporti con l'Everton (di cui i Friedkin sono proprietari) - e la Juve ha bisogno di un sostituto per Milik (ai box da giugno). Beto, che nella scorsa stagione ha segnato solamente 5 reti in 33 partite, quest'anno è finito ai margini del progetto tecnico dei Toffees e sta cercando una nuova sistemazione. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore anche la Juventus sta pensando seriamente al portoghese per far rifiatare Vlahovic. Il ds bianconero, Cristiano Giuntoli, era interessato al centravanti già ai tempi del Napoli e vorrebbe portarlo a Torino a gennaio. La volontà da parte della Juventus c'è e l'opzione del prestito per 6 mesi potrebbe diventare realtà, ma molto dipenderà dai movimenti della Roma e soprattutto dei Friedkin.