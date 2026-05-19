Molto del mercato della Roma dipenderà dal piazzamento finale e domenica, contro il Verona, c'è il match Point definitivo per ottenere la qualificazione in Champions. In attesa che arrivi il nuovo direttore sportivo, si comincia ad ipotizzare quali profili saranno cercati dai giallorossi. Nei giorni scorsi il nome di Dan Ndoye è stato accostato alla Roma, ma come riporta Calciomercato.it, anche Napoli e Inter seguono con attenzione l'esterno svizzero del Nottingham Forrest. Tuttavia, la speranza di poter arrivare all'ex Bologna con la formula del prestito è tramontata sul nascere. Il club inglese non intende percorrere quest'opzione e per separarsi da lui chiede almeno 42 milioni di euro. Una cifra molto alta, anche considerando che, alla sua prima stagione in Inghilterra, Ndoye ha raccolto solo 2 gol e 2 assist tra tutte le competizioni in 37 presenze.