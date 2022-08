Mercato Roma, anche il West Ham sulle tracce di Zagadou

Non c'è solo la Roma su Dan-Axel Zagadou. Come riportato da The Scottish Sun, anche il West Ham sta seriamente pensando di ingaggiare il difensore centrale classe '99 svincolatosi quest'estate dal Borussia Dortmund. Per il club londinese il francese potrebbe essere un perfetto sostituto per il partente Diop ma soprattutto potrebbe rimpiazzare numericamente Aguerd che si sottoposto ad un intervento chirurgico dopo un infortunio alla caviglia in precampionato. Zagadou rimane uno dei nomi papabili per il prossimo difensore centrale giallorosso anche se in pole position in questo momento sembra esserci Eric Bailly per volontà dello stesso Mourinho.