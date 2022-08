Mercato Roma, anche il Verona interessato a Natan

La distanza tra le parti è ancora ampia, ma il club brasiliano e quello scaligero sono a lavoro per ridurla

Spunta un'altra pretendente per il brasiliano Natan. Come riporta Sky Sport, l'Hellas Verona si sarebbe interessato al difensore classe 2001 del Bragantino Red Bull, accostato nelle ultime settimane anche alla Roma che cerca un investimento low cost e soprattutto di prospettiva nel reparto arretrato. La distanza tra le parti è ancora ampia, ma il club brasiliano e quello scaligero sono a lavoro per ridurla.