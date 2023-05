Mercato Roma, anche il Napoli piomba su Frattesi

Non solo Juventus e Roma sul talento del Sassuolo Davide Frattesi. Come riporta, anche il Napoli sarebbe sulle tracce del giovane centrocampista della Nazionale. I partenopei avrebbero infatti individuato nel classe '99 il tassello giusto a centrocampo in caso di separazione a fine stagione con Demme e Ndombele. Per convincere il ventitreenne ad accettare il trasferimento alla corte di Spalletti, i campani potrebbero giocarsi la carta Champions League, al momento non ancora sicura per le altre due contendenti del gioiellino ex Monza.