Mercato Roma, anche il Milan su Ismael Koné: il canadese ha una clausola da 35 milioni

L'estate si avvicina e la Roma pensa già ai possibili colpi per rinforzare la rosa. A centrocampo il nome è quello di Ismael Koné, mezzala del Sassuolo che potrebbe arrivare a Trigoria soprattutto in caso di addio di Manu - che i giallorossi vorrebbero vendere per circa 45-50 milioni. Come riporta Fabrizio Romano, sul canadese classe 2002 c'è anche il Milan che lo segue da diversi mesi soprattutto per le sue doti offensive (6 gol in 32 partite di Serie A quest'anno). Inoltre, all'interno del contratto di Ismael c'è anche una clausola rescissoria dal valore di 35 milioni di euro, che potrà essere attivata da altri club dalla fine del campionato fino al 31 luglio. L'ex Watford è finito sul radar di diversi club europei e per la Roma non sarà facile.