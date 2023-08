Mercato Roma, anche il Fenerbahce punta Muriel: il colombiano aspetta Pinto

Si fa fitta la vicenda che potrebbe portare Luis Muriel alla Roma. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l'attaccante in uscita dall'Atalanta, sarebbe stato attenzionato anche dal Fenerbahce. Il club turco, infatti, ha già fatto diversi tentativi per cercare di convincere il giocatore, ma per ora tutto resta in stand-by. Muriel ha espresso la volontà di attendere le mosse della Roma e di Tiago Pinto. Il direttore sportivo portoghese ha sempre visto di buon occhio il giocatore e già in passato, tra la scorsa estate e gennaio, aveva provato a sondare il terreno con l'Atalanta. Secondo SkySport, la richiesta da parte del club bergamasco per lasciar partire Muriel è di 5 milioni più 1 di bonus.