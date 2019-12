Mercato Roma, anche i giallorossi su Vinicius del Real Madrid

Sembrava destinato a fare grandi cose con la maglia del Real Madrid, invece ora Vinicius potrebbe lasciare la capitale spagnola. Arrivato in estate come possibile craque del calcio mondiale, il talento brasiliano ha trovato poco spazio in questa stagione con le merengues. Per questo motivo Vinicius starebbe pensando a dire addio al Real Madrid e le pretendenti non mancano: oltre a Manchester United, Chelsea e Psg ci sarebbe anche la Roma interessata al talento brasiliano. Lo riporta il quotidiano spagnolo ‘El Desmarque’.