Mercato Roma, anche i giallorossi su Urzi del Banfield. Ma il cambio di agente finisce in tribunale

C’è anche la Roma sulle tracce di Agustin Urzi. L’esterno classe 2000 è in forza al Banfield, club argentino in cui il talento 19enne è cresciuto ed è esploso solo pochi mesi fa. Come riporta ‘calciomercato.it,’ su di lui si sono scatenati gli interessi di diverse società italiane. Oltre alla Roma, anche la Fiorentina e soprattutto l’Inter hanno messo nel mirino Urzi, che ha da poco rinnovato il contratto e ha una clausola rescissoria intorno ai 20 milioni di dollari. Non solo, la sua situazione è ulteriormente complicata dal cambio di agente, con cui la famiglia del giocatore ha rescisso unilateralmente e che ora rischia di andare il tribunale. I nuovi procuratori collaborano a stretto contatto con Jorge Mendes e starebbero provando a portare il giocatore all‘Atletico Madrid o al Benfica.