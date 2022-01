Mercato Roma, alla Sampdoria piace Zalewski: obiettivo prestito fino a giugno

L'italo-polacco ha collezionato 5 presenze tra campionato e coppa. L'operazione sarebbe simile a quella che ha portato Calafiori al Genoa

Dopo l'esordio di Calafiori con la maglia del Genoa, ecco che sul mercato, sempre Genova ma sponda Samp, si potrebbero smuovere nuove acque. Nicola Zalewski sarebbe stato attenzionato dalla Sampdoria del neo tecnico Giampaolo, che vorrebbe avere l'italo-polacco in prestito secco fino a giugno. Il 19enne - quest'anno in pianta stabile in prima squadra - è al primo anno tra i grandi ed è chiuso dal folto numero di giocatori nel reparto offensivo. In questa stagione ha collezionato 5 presenze totali tra Serie A e Conference League. La Sampdoria potrebbe significare per lui maggior minutaggio, nell'intento di rientrare a Roma a fine prestito, pronto per proseguire la crescita alla corte di Mourinho.