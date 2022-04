Mercato Roma, alcuni osservatori del Club seguono Petrila esterno del Cluj

Il cartellino del classe 2000 si aggira intorno ai 10 milioni più il 20% sul prezzo di rivendita

Arrivano dalla Romania alcune voci di mercato per la Roma. Il club giallorosso, come riporta il portale web gsp.ro, sarebbe interessato a Claudiu Petrila, giovane e promettente esterno del Cluj. Alcuni osservatori saranno presenti domani allo stadio Radulescu per seguire Cluj-Steaua Bucarest, ed assistere da vicino alla prestazione del classe 2000. Sul giocatore ci sono anche Lille e due club turchi. Il costo del cartellino di Petrila si aggira intorno ai 10 milioni più il 20% sul prezzo di rivendita.