Mercato, Roma al lavoro: piace Nandez del Cagliari

Tre partite alla sosta di Natale, poi ancora qualche giorno prima che apra la sessione invernale di mercato dove la Roma sarà pronta a cogliere eventuali opportunità. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il procuratore di Nandez sarebbe in rotta con il Cagliari per una questione relativa ad alcune somme non versate nei suoi confronti, relative all’operazione che ha portato il centrocampista uruguaiano in rossoblù. L’addio potrebbe dunque consumarsi già a gennaio, con Roma, Inter e Napoli interessate ad accaparrarselo.