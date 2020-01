Mercato, Milan su Under: c’è il sì del giocatore a lasciare Trigoria. Piace Borna Sosa come vice Kolarov

Ore frenetiche in casa Roma. Dopo il ritardo nella conclusione dell’affare con l’Inter che vede coinvolti Spinazzola e Politano, i giallorossi provano a imbastire anche un altro scambio. Come riporta Sky Sport, Petrachi è al lavoro con il Milan per l’operazione che porterebbe Under in rossonero e Suso nella Capitale. Nell’eventualità in cui lo spagnolo non rientrasse nell’affare, i giallorossi potrebbero portare avanti la trattativa solo sulla base di un’offerta cash dei rossoneri. Ad oggi sembrerebbe esserci anche il sì del giocatore a lasciare Trigoria, non avendo gradito le gerarchie delineate da Fonseca nel corso della stagione. Inoltre, in queste ore, il diesse della Roma starebbe cercando anche un vice Kolarov e in pole ci sarebbe Borna Sosa, classe 98′ dello Stoccarda.

Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, i prossimi due giorni saranno decisivi per il futuro di Suso sul quale ci sarebbero anche due club spagnoli (Atletico Madrid e Siviglia).