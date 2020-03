Roma, tutto fermo per il rinnovo di Pellegrini. Everton e Inter seguono gli sviluppi

Ancora tutto fermo per quanto riguarda i rinnovi in casa giallorossa. Soprattutto per quelli più importanti, come quello di Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riporta Francesco Balzani tramite il portale specializzato calciomercato.com il calciatore vorrebbe rimanere nella Capitale e chiederebbe un ricco aumento di stipendio vista la sua volontà a trattare per l’eliminazione della clausola rescissoria, attualmente fissata a 30 milioni. La Roma attualmente sarebbe disposta ad aumentare l’ingaggio del centrocampista di circa 1 milione di euro, mossa che però potrebbe non bastare. Al di là della futura proprietà, Pellegrini non ha dubbi riguardo il suo futuro in giallorosso, ma la concorrenza scalpita. Sia Inter sia Everton stanno monitorando infatti le operazioni per il rinnovo, che dovrebbero ripartire quando l’emergenza coronavirus sarà terminata.