Mercato Roma, agente Hysaj: “Quasi impossibile che resti al Napoli”

Il tema coronavirus continua a tenere banco in tutto il mondo del calcio, in attesa di scoprire quando e se i campionato riprenderanno. Giorni buoni magari per qualche contatto a tema calciomercato, con alcuni nomi che potrebbero tornare in auge per la Roma. Tra questi Elseid Hysaj, accostato più volte in estate ai giallorossi perché in uscita dal Napoli. L’albanese è rimasto al ‘San Paolo’, è in scadenza e lascerà comunque gli azzurri. A confermarlo lo stesso agente, Mario Giuffredi, intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’: “E’ un giocatore che per tre anni è stato il migliore in Serie A e, in questo periodo di campionato e coppe giocato con Gattuso, ha dimostrato di essere di alto livello. Ma è quasi impossibile resti al Napoli, non avranno mai una scortesia da parte mia alla società azzurra, ma è giusto separare le strade”.