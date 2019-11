Mercato Roma, affondo per Smalling: pronti 15 milioni

“Smalling si è adattato al 100% alla Serie A” parola di Paulo Fonseca. Anche per questo la Roma, dopo averlo preso in prestito secco dal Manchester United, ora vuole provare a imbastire una trattativa per provare a riscattarlo. Come riporta il giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, il club giallorosso vuole acquistare il difensore inglese ed è pronto a recapitare allo United un’offerta di 15 milioni di euro, bonus compresi. Filtra ottimismo da Trigoria per la buona riuscita dell’operazione.