Mercato Roma, Adama Traoré nella lista di Pinto. In pole c’è il Milan

L'esterno spagnolo è in scadenza con il Wolverhampton e potrebbe accasarsi in Serie A. In stagione 3 gol e 2 assist in 40 presenze

Il mercato della Roma in questi giorni sembra non dormire mai. Come riportato da Sky Sport, sulla lista di Tiago Pinto ci sarebbe anche Adama Traoré, esterno classe '97 del Wolverhampton. Sul giocatore però è forte l'interesse del Milan che potrebbe chiudere l'operazione nei prossimi giorni visto il contratto in scadenza il 30 giugno. Traoré quest'anno è sceso in campo 4o volte, realizzando anche 3 gol e 2 assist.