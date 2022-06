Mercato Roma, ad un passo il ritorno di Frattesi: chiusura già in settimana

Il mercato della Roma è entrato ufficialmente nel vivo e i giallorossi sono probabilmente la squadra al momento più attiva di tutta la Serie A. Dopo l'acquisto di Matic a paramento zero dal Manchester United, arrivato oggi nella Capitale, i giallorossi sono pronti a pizzare un altro colpo, ovvero Davide Frattesi. Come riportato da Calciomercato.com, domani il ragazzo di Fidene, stesso quartiere della Capitale dove è nato il compagno Scamacca, prenderà parte alla sfida tra l'Italia e la Germania in programma a Mönchengladbach. Frattesi prenderà da lì un volo diretto per Roma per trascorrere del tempo con la famiglia, ma anche per accelerare la trattativa visto che lui ha già dato il suo consenso per un ritorno a Trigoria. La cifra complessiva dell'operazione sarà di circa 30 milioni di euro, a cui però andrà sottratto il 30% della futura vendita che ancora spetta alla Roma, e in più l'inserimento di contropartite come Volpato, Felix e Tripi, porteranno il club giallorosso a sborsare circa la metà dell'importo nelle casse del Sassuolo. Frattesi passerà da 700 mila euro a stagione percepiti a Reggio Emilia, a circa 2 milioni a stagione.