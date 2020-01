Mercato Roma, accordo totale con il Barca per Carles Perez: al lavoro per l’intesa con l’agente

La Roma preme sull’acceleratore per portare nella Capitale il sostituto di Zaniolo. Petrachi, dopo aver individuato in Carles Perez l’uomo giusto per Fonseca, ora vuole chiudere e come riporta Sky Sport, gli ultimi aggiornamenti sono più che positivi. C’è accordo totale con il Barcellona sulla base del prestito con obbligo di riscatto a condizioni piuttosto facili. La cifra complessiva si aggira intorno ai 12-13 milioni di euro. I due club sono già pronti allo scambio dei documenti e si aspetta solo l’intesa finale tra i giallorossi e Canales, agente del calciatore. I contatti sono continui e la fumata bianca è sempre più vicina.