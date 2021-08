Mercato Roma, accordo raggiunto tra Atalanta e Koopmeiners

L'olandese sarebbe molto vicino a vestire la maglia degli orobici. Potrebbe sfumare un altro obiettivo dopo Xhaka

La Roma è alla ricerca di un sostituto di Xhaka, dopo che il centrocampista svizzero è ad un passo dal rinnovo con l'Arsenal. Fra i nomi usciti in questi giorni c'è anche quello dell'olandese Koopmeiners dell'AZ, sul quale però è forte l'interesse dell'Atalanta. I bergamaschi, dopo la cessione di Romero al Tottenham, hanno liquidita per acquistare e hanno offerto 16 milioni di bruto all'AZ, che però per il suo capitano ne chiede 20. L'accordo sembra però molto vicino, come scrive Alfredo Pedullà. Il calciatore avrebbe già trovato l'intesa sul contratto con l'Atalanta sulla base di un quinquennale da 1,5 milioni di euro a salire.