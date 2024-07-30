Il matrimonio tra Tammy Abraham e il Milan è ancora possibile. Fonseca stravede per l'attaccante inglese e, nonostante l'arrivo di Alvaro Morata, sta ancora pensando di portare il giallorosso a Milanello. Come riportato da Sky Sport, infatti, il centravanti della Roma ha dato il suo ok ai rossoneri per il trasferimento mettendo in secondo piano West Ham ed Everton e rifiutando l'Arabia Saudita. Nei prossimi giorni sono previsti dei contatti. L'inglese non sta più prendendo in considerazione l'interessamento dei club della Premier proprio alla luce del gradimento del Milan. La pista si è raffreddata dopo che Ghisolfi si è concentrato sugli arrivi di Soulé e Dovbyk - che domani potrebbe chiudere - ma il ds francese avrà adesso il compito di operare qualche cessione per fare cassa. La richiesta della Roma è alta, saranno giorni intensi per cercare di trovare l'intesa con il Milan e concretizzare un importante colpo in uscita.