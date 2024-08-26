Tammy Abraham, dopo essere stato accostato più volte al Milan in questo mercato, potrebbe salutare la Roma e trasferirsi in prestito al West Ham già nelle prossime ore. E' ormai chiaro, del resto, che non faccia più parte del progetto tattico di mister Daniele De Rossi. Soprattutto dopo ieri sera, sorpassato nelle gerarchie anche da Shomurodov (a Cagliari i suoi pochi minuti da subentrato non avevano convinto). E' quanto riporta la Gazzetta dello Sport: la formula sarà il prestito con obbligo fissato a 22-23 milioni di euro ma il nodo da sciogliere resta l'ingaggio, visto che il centravanti inglese guadagna 6 milioni e gli "Hammers" non sembrano disposti ad accontentarlo, al netto di una distanza che comunque non appare enorme. Inoltre, secondo quanto riportato da Il Tempo, le parti non sono distanti ed il giocatore non avrebbe problemi a tornare in Inghilterra. La partenza di Abraham permetterebbe ai giallorossi di provare a chiudere altri obiettivi, fra cui il difensore centrale Kevin Danso, proveniente dal Lens, per il quale la Roma spenderà una cifra vicina ai 25 milioni.