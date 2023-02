Mercato, rinascita di Reynolds in Belgio: la Roma può incassare 7 milioni

Bryan Reynolds in Belgio è diventato un altro calciatore. Il terzino sta disputando un'ottima stagione col Westerlo e nell'ultima gara si è procurato il rigore decisivo per l'1-0 finale. La stampa locale lo ha recentemente lodato: "“L’aquila americana ha spiegato le ali e ha dominato il fianco destro con verve. Il miglior uomo in campo". Il club belga lo vuole trattenere e a marzo ci sarà un incontro con l'agente. La Roma può incassare la quota del riscatto fissata a 7 milioni euro. Durante il calciomercato invernale alcuni club inglesi (Watford e Swansea) hanno preso informazioni su di lui.