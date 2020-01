Mercato, retroscena Ibanez: Voeller e lo scippo tentato alla Roma

In dirittura d’arrivo l’acquisto di Ibanez da parte della Roma. Secondo però quanto riporta calciomercato.it i giallorossi hanno rischiato di subire uno scippo ‘amico’ proprio nella giornata di ieri. Rudi Voeller infatti, ex bandiera romanista e attuale diesse del Bayer Leverkusen, avrebbe provato con un’offerta da 9 milioni di euro a convincere l’Atalanta per far cambiare idea a Ibanez. Decisiva è stata la volontà del difensore di rimanere in Italia e di continuare in Serie A il suo percorso di crescita, rifiutando di fatto la proposta delle Aspirine.