Il mercato inizia a entrare nel vivo, con i club di Serie A alla ricerca di opportunità per alzare il livello della rosa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Inter e Roma nei giorni scorsi hanno parlato di un possibile scambio di prestiti fra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. L’idea era nata dai nerazzurri ed è stata proposta al ds Petrachi, ma i giallorossi, nonostante il forte interesse verso l’esterno romano, hanno detto no a questa eventualità.