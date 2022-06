Mercato, Petruzzi: “So per certo che la Roma sta provando a prendere Ronaldo”

Cristiano Ronaldo e la Roma, quasi da non crederci, eppure con l'arrivo di José Mourinho e del connazionale Tiago Pinto, questa fantasia potrebbe anche diventare realtà. Per lo meno secondo quanto sostiene Fabio Petruzzi, ex calciatore giallorosso e ora opinionista radiofonico. Durante il suo intervento a Rete Sport, l'ex difensore ha detto: "So per certo da una persona molto accreditata che lavora nel mondo del calcio che la Roma sta provando in tutti i modi a prendere Cristiano Ronaldo. Ci sarebbero dei dettagli da limare, soprattutto sui diritti d'immagine. CR7 lascerà lo United". Incrociamo le dita, insomma.