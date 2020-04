Mercato, per la fascia spunta il nome di Thauvin: su di lui anche Milan e Valencia

Florian Thauvin è l’ultimo nome accostato alla Roma. Come riporta il sito francese le10sport.com infatti, il classe ’93 è in scadenza di contratto a giugno 2021 e qualora non trovasse un accordo per il rinnovo sarebbe già disposto a lasciare il Marsiglia. Difficile il ritorno in Inghilterra vista la deludente avventura al Newcastle. La concorrenza però è spietata: i giallorossi devono battere Milan e Valencia per assicurarsi il francese. Tutti e tre i club il prossimo anno dovrebbero giocare in una competizione europea e gli garantirebbero il posto da titolare in vista anche di Euro2021.