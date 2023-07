Mercato, ora è ufficiale: Zaha al Galatasaray

Dopo le voci degli ultimi giorni, adesso è arrivata anche l'ufficialità: Wilfried Zaha è nuovo giocatore del Galatasaray. Ad annunciarlo è stato il club stesso con post sui propri account social. L'attaccante ivoriano, accostato recentemente anche a Roma e Lazio, arriva a Istanbul a parametro zero, firmando un contratto triennale, con premio alla firma di 2.3 milioni di euro e uno stipendio netto di 4.3 milioni di euro per stagione sportiva. Si tratta della prima avventura fuori dall'Inghilterra per Zaha, che ha raggiunto l'apice della sua carriera calcistica al Crystal Palace, accumulando 458 presenze e segnando 90 gol. Poco significative, se non nulle, le esperienze al Manchester United (con sole 4 apparizioni e nessun gol segnato) e al Cardiff (13 presenze).