Mercato, offerto Carrasco alla Roma ma c’è il nodo ingaggio

​Yannick Carrasco è pronto a lasciare la Cina. Con un posto sul proprio profilo Instgram ha salutato il il Dalian Yifang. ​Nel suo futuro c’è l’Europa, difficilmente l’Italia. Secondo quanto scritto da Calciomercato.com i suoi agenti in questi giorni lo hanno offerto a Roma, Inter e Milan, che lo hanno trattato, senza fortuna, lo scorso gennaio, ma la risposta per il momento è stata fredda. Fa riflettere, infatti, l’ingaggio del belga che guadagna 11 milioni di euro netti all’anno. Nel suo destino allora potrebbe esserci la Premier League, a meno che ​nasca qualche opportunità da infortuni o cessioni in Spagna o Germania.