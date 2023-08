Mercato, offerta della Juventus per Zaniolo

Sale ancora la proposta del club bianconero al Galatasaray per arrivare all'attaccante ex Roma. Ai giallorossi spetterebbe una percentuale sulla rivendita

La Juventus alza l'offerta finale per Nicolò Zaniolo a 30 milioni di euro, come riporta il portale turco Fanatik. Sul contratto con il club turco è presente una clausola rescissoria da 35 milioni che però la Juve vorrebbe evitare per fermarsi all'ultima proposta e sfruttare la situazione. Infatti il Galatasaray è ad un passo dall'arrivo di Tete, giovane promessa che occuperebbe lo stesso ruolo ricoperto da Zaniolo, ed è alla ricerca di un big dietro le punte da affiancare alla squadra e potrebbe fargli gola il budget messo sul piatto dai bianconeri. Alla Roma è riservata una percentuale sulla rivendita del calciatore che porterebbe ad incassare tra i 2 e i 3 milioni di euro, la società attende con interesse gli sviluppi della trattativa.