L’avventura in Turchia di Steven Nzonzi sembra essere arrivata alla fine. Il Galatasaray ha infatti messo il francese fuori rosa a tempo indeterminato e nella sessione invernale di calciomercato cambierà maglia. Secondo quanto riporta Le10Sport, la destinazione scelta dal centrocampista di proprietà della Roma per il suo futuro è la Premier League. La squadra che avrebbe mosso i primi passi per acquistarlo sarebbe l‘Everton di Carlo Ancelotti.