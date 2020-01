C’è una nuova contendente per Steven Nzonzi: il Celta Vigo. Il club spagnolo sta cercando un giocatore per sostituire Lobotka, prossimo a vestire la maglia del Napoli: la dirigenza del Celta Vigo avrebbe individuato nel centrocampista francese ex Roma il profilo ideale. Su Nzonzi, in rotta con il Galatasaray e con il tecnico Terim, ci sono anche molti club di Premier League, tra cui Everton e West Ham. Lo riporta Rai Sport.