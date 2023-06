Mercato, Nzola resta nel mirino. Macia (ds Spezia): “Roma interessata”

Il dirigente dei liguri conferma che i giallorossi seguono con attenzione e sono in contatto per l'attaccante angolano

Conferme sulla possibilità di vedere Mbala Nzola con la maglia della Roma. A rivelarlo è stato proprio Eduardo Macia, direttore sportivo dello Spezia, ai microfoni di 'Sportitalia' dopo le voci di queste ultime settimane. Il calciatore angolano ha chiuso la stagione con la retrocessione nello spareggio col Verona e non rimarrà. I giallorossi sono a caccia di un attaccante affidabile dopo l'infortunio di Abraham e il campionato da zero gol di Belotti. “La Roma è interessata a Nzola - ha detto lo stesso Macia a 'Sportitalia' -. Il Genoa invece non è nelle idee del giocatore".