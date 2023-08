Mercato, nuova proposta dell’Inter al West Ham per Scamacca

Prosegue la trattativa di mercato tra Intere West Ham per prtare Scamacca in nerazzurro. Secodno quanto riferisce Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, l'Inter, forte dell'ok da parte del giocatore, ha avanzato agli inglesi una nuova proposta: 24 milioni di euro più 4 di bonus. Nelle prossime ore si conoscerà la risposta del West Ham che potrebbe far scattare la fumata bianca all'operazione per il centravanti seguito molto anche dalla Roma.