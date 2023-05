Mercato, non solo l’Arsenal su Tielemans: ci provano anche Roma e Juve

Per il Leicester si fa sempre più concreta l'ipotesi retrocessione. Le Foxes si trovano al momento al penultimo posto in classifica a -2 dall'Everton quartultimo ma le partite restanti contro West Ham, Newcastle e Liverpool non fanno ben sperare. In caso di Championship, il club sarà costretto a salutare i suoi pezzi pregiati a cominciare da Youri Tielemans che sicuramente lascerà il King Power Stadium visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Come riportato da Calciomercato.com, l'Arsenal sembra essere in pole position per il belga classe '97 ma anche Newcastle e Manchester United non hanno di certo mollato la presa. L'ex talento dell'Anderlecht ha anche diversi estimatori in Serie A con la Roma unica a provarci più seriamente (per la Juve solo un sondaggio). La trattativa con i giallorossi si è raffreddata però dopo gli sforzi fatti per arrivare ad Aouar ma la pista resta comunque viva salvo l'insorgere di un'asta alla quale le italiane partirebbero senza dubbio svantaggiate contro le inglesi sia per quanto riguardata la liquidità a disposizione che per l'appeal. In questa stagione Tielemans è sceso in campo 35 volte contribuendo alla causa con 4 gol e 1 assist.