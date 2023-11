Mercato, non c’è solo la Roma su Marcos Leonardo: spunta l’interesse del Newcastle

Il gioiello del Santos, Marcos Leonardo, continua ad attirare mezza Europa e, come riportato dal giornalista brasiliano Bruno Lima, anche il Newcastle è impegnato in questa corsa. Altro concorrente per la Roma, che ad agosto sembrava aver trovato l'accordo con club e giocatore poi sfumato e ed è stato rimandato tutto alla sessione invernale. Il club inglese, infatti, è a conoscenza del fatto che Marcos Leonardo ha palesato l'intenzione di andare a giocare in Europa già nel mese di gennaio. Con i Magpies c'è stata solo una conversazione, nessuna proposta nonostante il giocatore sia seguito dal 2021. Il nuovo anno sta per arrivare e il classe 2003 è in attesa di capire in che parte d'Europa sarà il suo futuro.