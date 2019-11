Jack Rodwell e la Serie A sono destinati a essere, per il momento, due rette parallele. Il centrocampista inglese, dopo esser stato accostato alla Roma visti i tanti infortuni, ora sembrava vicino al Parma (prossimo avversario dei giallorossi in campionato). Come scrive il portale alfredopedulla.com, la scorsa settimana il giocatore si è allenato con la squadra di D’Aversa, ma il provino ha scaturito un’altra bocciatura per il calciatore che resta dunque svincolato.