Mercato, niente Hertha Berlino per Diawara. Schalke ancora in pista

Sfuma la pista Hertha Berlino per Amadou Diawara. Al posto del centrocampista della Roma, seguito dai tedeschi da almeno un anno, è arrivato nella capitale della Germania Ivan Sunjic, in prestito dal Birmingham. Rimane comunque in piedi l'idea che il guineano possa lasciare i giallorossi per trasferirsi in Bundesliga: anche lo Schalke 04, infatti, sta seguendo Diawara. E adesso ha campo più libero.