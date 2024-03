Mercato, nessun contatto tra l’Inter e Gudmundsson: la Roma resta alla finestra

Albert Gudmundsson è l'oggetto del desiderio dei principali club italiani e non solo. Il giocatore del Genoa fa gola a molti e negli ultimi giorni si era parlato di un accordo tra l'Inter e l'islandese. Il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto sulla situazione del centrocampista. Non c'è stato nessun contatto tra la società nerazzurra e il fantasista del 'grifone', scrive su X l'esperto di mercato. Su di lui ci sono anche Roma , Juventus e alcuni club della Premier League che restano alla finestra ma senza aver portato avanti un discorso tra le parti. La richiesta del Genoa è di 25/30 milioni e i rossoblu sono disposti ad acccettare contropartite tecniche.

