Mercato, N’Dicka sceglie la Roma. Inutili i tentativi di inserimento di altri club

N'Dicka sceglie la Roma. Inutili i tentativi di inserimento delle altre quadre, tra cui il Milan che aveva provato a pareggiare l'offerta dei giallorossi mettendo sul piatto la possibilità di giocare la Champions. Come scrive Gianluigi Longari su Sportitalia, l'ormai ex difensore centrale dell'Eintracht Francoforte classe '99 sposa il progetto di Mourinho e del club. Giovedì sarà nella capitale per svolgere le consuete visite mediche e poi arriverà la firma. Si conclude così un lungo corteggiamento che la Roma porta avanti da mesi. Dopo Aouar, sarà il secondo colpo a parametro zero dei giallorossi.