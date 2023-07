Mercato, Mourinho vuole Sanches: la Roma insiste per il centrocampista

La trattativa tra giallorossi e PSG sta andando avanti e nei prossimi giorni si lavorerà per portare il giocatore nella capitale in prestito

Renato Sanches si avvicina sempre di più alla Roma. Il giocatore dopo non essersi nuovamente allenato con il PSG durante il ritiro in Giappone, è desiderato da Mourinho. Come riportato fa Fabrizio Romano i giallorossi stanno insistendo sempre di più per portare il giocatore nella Capitale. Inoltre secondo il quotidiano francese Francebleu.fr, il centrocampista ha comunicato ad alcuni compagni di squadra, ma soprattutto a Luis Enrique, la sua volontà di lasciare il club. Si lavorerà alla trattativa nei prossimi giorni: Pinto insisterà per un prestito oneroso e un diritto di riscatto a circa 13 milioni di euro. L'unica cosa che resta da fare è convincere il Psg che, come riportato nei giorni scorsi da l'Equipe e dall'emittente RMC Sport, sarebbe invece intenzionato ad accettare una proposta nella quale venga inserito l’obbligo di riscatto.