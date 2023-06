Mercato, Missori verso il Sassuolo: conclusa positivamente la trattativa con la Roma

Raggiunto l'accordo tra giallorossi e neroverdi per il giovane terzino cresciuto nella Primavera. Ancora in attesa la trattativa per Volpato

Filippo Missori si prepara a lasciare definitivamente la Roma. Secondo quanto riportato da Sportitalia, si è conclusa positivamente la trattativa tra il club giallorosso e il Sassuolo per le sorti del terzino. Sarebbe stato raggiunto un accordo tra le parti per trasferire a titolo definitivo il classe 2004 in casa neroverde. Il giovane laterale, cresciuto nella Primavera della Roma, ha debuttato in prima quadra con Mourinho nelle ultime partite di campionato ed era uno degli obiettivi del Sassuolo. Insieme a Volpato è una delle operazioni che Pinto puntava di portare a termine entro il 30 giugno, ma per l'attaccante ancora si deve raggiungere un'intesa, seppur in via di definizione.