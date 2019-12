Il futuro di Dries Mertens è sempre più lontano da Napoli. Come scrive Il Mattino, il belga ha il contratto in scadenza nel 2020 e dopo sette anni in azzurro potrebbe decidere di andare via. Tanti sono i club interessati all’attaccante a cominciare dall’Arsenal. Sul giocatore anche Inter e Roma, mentre nelle ultime ore si sarebbe registrato anche un interessamento della Lazio, seppure in netto svantaggio rispetto alle altre concorrenti.