Mercato, Mastrantonio alla Triestina: in giornata l’annuncio ufficiale

Il portiere della Roma Primavera andrà in Friuli con la formula del prestito

Davide Mastrantonio, portiere vice campione d'Italia con la Primavera della Roma, a breve sarà ufficialmente un nuovo giocatore della Triestina. Secondo quanto riportato da 'lacasadic', portale del giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, per il classe 2004 si è trovato l'accordo per il prestito che verrà ufficializzato in giornata.