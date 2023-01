Mercato, Marino: “Al momento, nessuna trattativa in corso per Deulofeu alla Roma”

Per il momento non ci sono trattative in corso con la Roma per Deulofeu, ma gli scenari possono cambiare. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Pierpaolo Marino, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, commenta le voci di mercato che vorrebbero l'attaccante spagnoli vicino ai giallorossi. Queste le sue parole: "Ogni settimana devo rispondere a questo tormentone. Per adesso il giocatore e i suoi agenti hanno retto agli approcci dei club importanti in giro per l'Europa. Devo dire che ad ora non c'è nessuna trattativa seria in corso con la Roma, ma confermo che ci sono interessamenti dall'Europa. La volontà della proprietà è sempre stata quella di non lasciar partire i giocatori a gennaio, ma sappiamo che gli scenari possono cambiare visto che ci sono da tenere conto varie componenti. Rinnovo? Chiaro che se ne discute, ma la situazione è in continua evoluzione".