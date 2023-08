Mercato, Marcos Leonardo vuole solo la Roma: l’ultimo indizio arriva dai social

Dopo una fase di accelerazione, negli ultimi giorni la trattativa tra la Roma e il Santos per portare in Italia Marcos Leonardo ha subito una leggera frenata. La volontà del giocatore (così come quella del club giallorosso) però è ormai chiara da tempo e l'ultimo indizio è arrivato tramite i social network. Marcos Leonardo infatti sul proprio profilo ufficiale Instagram, ha iniziato a seguire l'account della Roma. La palla ora passa alle due società che stanno lavorando per trovare la soluzione migliore per entrambe. Le divergenze riguardano in particolar modo la rateizzazione del pagamento (circa 18 milioni di euro) con il Santos che vorrebbe la prima parte (slegata dai bonus) subito. A Trigoria sperano invece in un pagamento più dilazionato ma l'imminente cessione di Ibanez all'Al Ahli potrebbe facilitare le operazioni.