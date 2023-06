Mercato, Llorente pronto a tornare: Pinto lavora per trovare l’accordo con il Leeds

La Roma è una delle squadre che si sta muovendo di più sul mercato e dopo gli acquisti di Aouar e N'Dicka , punta ad una vecchia, me neanche tanto, conoscenza. Come riportato da Sky, sono in corso infatti contatti tra Tiago Pinto e il Leeds per cercare di trovare un accordo per riportare Diego Llorente nella Capitale. Lo spagnolo ha dato ottime risposte nei 6 mesi passati a Trigoria ma i 18 milioni del diritto di riscatto pattuiti a gennaio non hanno permesso una riconferma immediata. Il general manager sta infatti provando a spingere anche per il rinnovo del prestito facendo leva sulla volontà del ragazzo che non ha nessuna intenzione di giocare in Championship il prossimo anno. Con la probabile uscita di Ibanez, l'infortunio di Kumbulla e l'ingresso in squadra del neo acquisto N'Dicka, Llorente potrà giocarsi le sue carte ancor di più rispetto a quanto fatto in quest'ultima stagione nella quale comunque Mourinho lo ha spesso chiamato in causa soprattutto tra marzo e aprile.