Mercato, Lipsia al lavoro per il riscatto di Schick: contatti in stato avanzato con la Roma

Riscattarlo o no, questo era il dilemma del Lipsia su Schick fino a qualche mese fa. Poi il rendimento del centravanti ceco (7 gol in 15 partite di campionato) ha convinto la società a lavorarci per rendere il suo acquisto a titolo definitivo. Come riporta Sky Sport, i contatti tra la Roma e il club tedesco sarebbero ben avviati e in uno stato avanzato che lascia ben sperare per l’esito della trattativa. Importante sarà anche la volontà del giocatore. “Mi piacerebbe restare in Germania” ha detto prima del nuovo anno il centravanti ceco e quasi 4 mesi dopo non ha di certo cambiato idea. Il coronavirus, però, potrebbe cambiare gli accordi iniziali. Schick, infatti, si trasferisce in Bundesliga in prestito con un diritto di riscatto pari a 28 milioni (uno in più in caso di qualificazione alla prossima Champions League del Lipsia). Cifra che oggi appare leggermente cara ai tedeschi. D’altronde qualche giorno fa il diesse Kroesche lo ha detto chiaro e tondo: “Il prossimo sarà un mercato diverso”.

VIAGGIO – L’emergenza da Covid-19 ha stravolto il mondo del calcio e messo in sofferenza i conti di tanti club, per questo dalla Germania sperano in uno sconto da parte della Roma. Non del 50% come trapelato inizialmente perché anche i giallorossi non possono permettersi di certo una minusvalenza considerando i 42 milioni spesi quasi tre estati fa. Decisivo allora potrebbe essere il viaggio dell’agente di Schick, Paska, in Germania e in programma nei prossimi giorni. Dovrà mediare per accontentare tutti: club e giocatore. La sensazione è che alla fine si possa chiudere con un risparmio del 20-25% da parte del Lipsia rispetto ai 28 milioni preventivati. Anche i giallorossi, così facendo, riuscirebbero comunque a dare un po’ di respiro ai conti, tutto questo in attesa di capire anche come la FIFA deciderà di comportarsi con i contratti in scadenza il prossimo giugno.